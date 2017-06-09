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Опубликовано 9 июня 2017, 11:37

Стала известна дата выхода Project Cars 2

Разработчики совместно с издателем назвали дату выхода второй части гоночного симулятора.

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Издатель Bandai Namco и студия Slightly Mad объявили дату выхода гоночного симулятора Project Cars 2. Игра выйдет 22 сентября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Гоночный симулятор Project Cars 2 выйдет в сентябре

Фото © Valve Corporation

В преддверии игровой выставки E3 разработчики продемонстрировали трейлер с огромным количеством автомобилей, которые будут доступны для игроков.

Студия Slightly Mad обещает игрокам динамические и красивые заезды. Они будут доступны не только в одиночном режиме, но и по Сети.

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Сергей Сурепин
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