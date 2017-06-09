Стала известна дата выхода Project Cars 2

Издатель Bandai Namco и студия Slightly Mad объявили дату выхода гоночного симулятора Project Cars 2. Игра выйдет 22 сентября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Гоночный симулятор Project Cars 2 выйдет в сентябре Фото © Valve Corporation

В преддверии игровой выставки E3 разработчики продемонстрировали трейлер с огромным количеством автомобилей, которые будут доступны для игроков.