Стала известна дата выхода Project Cars 2
Разработчики совместно с издателем назвали дату выхода второй части гоночного симулятора.
Фото © Valve Corporation
Издатель Bandai Namco и студия Slightly Mad объявили дату выхода гоночного симулятора Project Cars 2. Игра выйдет 22 сентября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Гоночный симулятор Project Cars 2 выйдет в сентябре
Фото © Valve Corporation
В преддверии игровой выставки E3 разработчики продемонстрировали трейлер с огромным количеством автомобилей, которые будут доступны для игроков.
Студия Slightly Mad обещает игрокам динамические и красивые заезды. Они будут доступны не только в одиночном режиме, но и по Сети.