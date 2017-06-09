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Опубликовано 9 июня 2017, 12:01

Payday 2 стала временно бесплатной в Steam

Разработчики планируют подарить всем желающим пять миллионов копий популярного кооперативного шутера.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Студия Overkill Software объявила о раздаче пяти миллионов бесплатных копий Payday 2. Получить бесплатную версию игры можно в сервисе Steam.

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В Steam началась раздача пяти миллионов копий Payday 2

Фото © Wikimedia Commons

Раздача продлится до 21 июня, однако разработчики могут завершить её раньше, если пять миллионов копий игр разберут до этого срока.

Напомним, в скором времени выйдет издание Payday 2: Ultimate Edition, в которое войдут все дополнения. Также игроки получат бесплатно версию игры для шлемов виртуальной реальности.

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Сергей Сурепин
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