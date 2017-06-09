Payday 2 стала временно бесплатной в Steam
Разработчики планируют подарить всем желающим пять миллионов копий популярного кооперативного шутера.
Фото © Wikimedia Commons
Студия Overkill Software объявила о раздаче пяти миллионов бесплатных копий Payday 2. Получить бесплатную версию игры можно в сервисе Steam.
В Steam началась раздача пяти миллионов копий Payday 2
Фото © Wikimedia Commons
Раздача продлится до 21 июня, однако разработчики могут завершить её раньше, если пять миллионов копий игр разберут до этого срока.
Напомним, в скором времени выйдет издание Payday 2: Ultimate Edition, в которое войдут все дополнения. Также игроки получат бесплатно версию игры для шлемов виртуальной реальности.