Payday 2 стала временно бесплатной в Steam

Студия Overkill Software объявила о раздаче пяти миллионов бесплатных копий Payday 2. Получить бесплатную версию игры можно в сервисе Steam.

В Steam началась раздача пяти миллионов копий Payday 2 Фото © Wikimedia Commons

Раздача продлится до 21 июня, однако разработчики могут завершить её раньше, если пять миллионов копий игр разберут до этого срока.