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Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 11:16

Сергей Митрохин заявил, что его задержала полиция на акции против реновации

Сергей Митрохин. Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Сергей Митрохин. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Лидер "Яблока" и руководитель общественной приёмной партии выступали против принятия закона о реновации.

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что его задержали сотрудники полиции во время несанкционированной акции протеста против программы реновации. Стихийный митинг начался у здания Госдумы, где законопроект о сносе хрущёвок и переселении депутаты рассмотрят во втором чтении.

— Протест против реновации наблюдаем теперь из автозака, — пишет Митрохин в своём микроблоге в "Твиттере".

Как утверждают в пресс-службе партии, вместе с Митрохиным задержали и руководителя общественной приёмной "Яблока" в Москве Антона Антонова-Овсеенко.

По данным ТАСС, их уже доставили в отделение полиции — ОВД "Тверской". Митрохина и Антонова-Овсеенко могут привлечь к административной ответственности за участие в несанкционированной акции.

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Янковская Ольга
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