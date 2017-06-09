Сергей Митрохин заявил, что его задержала полиция на акции против реновации

Лидер "Яблока" и руководитель общественной приёмной партии выступали против принятия закона о реновации.

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что его задержали сотрудники полиции во время несанкционированной акции протеста против программы реновации. Стихийный митинг начался у здания Госдумы, где законопроект о сносе хрущёвок и переселении депутаты рассмотрят во втором чтении.

— Протест против реновации наблюдаем теперь из автозака, — пишет Митрохин в своём микроблоге в "Твиттере".

Протест против реновации наблюдаем теперь наблюдаем из автозака pic.twitter.com/cvl0mYF2Qi — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 9 июня 2017 г.

Как утверждают в пресс-службе партии, вместе с Митрохиным задержали и руководителя общественной приёмной "Яблока" в Москве Антона Антонова-Овсеенко.