Авторы Hitman отказались от эпизодической модели
В ближайшее время можно будет приобрести только полную версию игры про наёмного убийцу.
Студия Io-Interactive объявила об отказе использования эпизодической модели распространения первого сезона игры Hitman. В скором времени уже нельзя будет приобрести "Начальный набор", включающий миссии "Пролог" и "Париж".
Hitman более не будет распространяться отдельными эпизодами
Разработчики заявили, что в дальнейшем пользователи смогут приобрести только единый комплект Hitman со всеми заданиями.
Представители Io-Interactive добавили, что хотели отказаться от эпизодической модели распространения ещё в марте, однако издатель Square Enix придерживался других идей.