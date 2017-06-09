Слуцкий официально стал главным тренером "Халл Сити"
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Официальная страница клуба, выступающего в чемпионате футбольной лиги Англии, сообщила в "Твиттере" о назначении 46-летнего российского специалиста на пост наставника команды.
◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid pic.twitter.com/3UxPRWxsl1— Hull City (@HullCity) 9 июня 2017 г.
Напомним, что ранее Леонид Слуцкий, возглавляя московский ЦСКА с 2009 по 2016 год, выиграл трижды чемпионат России, дважды Кубок России и Суперкубок страны. Также был главным тренером сборной России, где смог вывести команду на чемпионат Европы — 2016.