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Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 14:15

Слуцкий официально стал главным тренером "Халл Сити"

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Официальная страница клуба, выступающего в чемпионате футбольной лиги Англии, сообщила в "Твиттере" о назначении 46-летнего российского специалиста на пост наставника команды.

Напомним, что ранее Леонид Слуцкий, возглавляя московский ЦСКА с 2009 по 2016 год, выиграл трижды чемпионат России, дважды Кубок России и Суперкубок страны. Также был главным тренером сборной России, где смог вывести команду на чемпионат Европы — 2016.

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Галина Глазко
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