Слуцкий официально стал главным тренером "Халл Сити"

Официальная страница клуба, выступающего в чемпионате футбольной лиги Англии, сообщила в "Твиттере" о назначении 46-летнего российского специалиста на пост наставника команды.

Напомним, что ранее Леонид Слуцкий, возглавляя московский ЦСКА с 2009 по 2016 год, выиграл трижды чемпионат России, дважды Кубок России и Суперкубок страны. Также был главным тренером сборной России, где смог вывести команду на чемпионат Европы — 2016.