Госдума одобрила снижение дефицита бюджета до 2,1% ВВП

Госдума в первом чтении утвердила поправки в закон о поправках в федеральный бюджет 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает РИА "Новости". Ключевые изменения тем не менее касаются только года текущего. Так, согласно внесённым изменениям, ожидаемые доходы госказны увеличиваются на 1,19 трлн рублей, а планируемые расходы — на 362 млрд. Дефицит бюджета при этом сокращается до 1,924 трлн рублей и составит 2,1% ВВП.