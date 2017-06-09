Госдума одобрила снижение дефицита бюджета до 2,1% ВВП
Заседание Госдумы РФ. Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко
За принятие соответствующих поправок проголосовали 320 депутатов, 65 воздержались.
Госдума в первом чтении утвердила поправки в закон о поправках в федеральный бюджет 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает РИА "Новости". Ключевые изменения тем не менее касаются только года текущего. Так, согласно внесённым изменениям, ожидаемые доходы госказны увеличиваются на 1,19 трлн рублей, а планируемые расходы — на 362 млрд. Дефицит бюджета при этом сокращается до 1,924 трлн рублей и составит 2,1% ВВП.
Исходя из нового макропрогноза, который своим голосованием поддержали депутаты, в 2017 году бюджет увеличится на 8,8%. Таким образом, доходы госказны к концу года достигнут 14,6 трлн рублей.
В правительстве пояснили, что этот рост связан с увеличением нефтегазовых доходов, которые в текущем году возрастут на 719 млрд рублей и обусловлены более высокими ценами на нефть. По прогнозу, стоимость барреля нефти повысится с $40 до 45,6.