От Бердыева до Черчесова. 5 наших тренеров, работавших за рубежом до Слуцкого

Валерий Непомнящий

Фото: © РИА Новости

Пожалуй, самый выдающийся наш тренер-легионер. В конце 80-х Управление футбола Спорткомитета СССР послало Валерия Кузьмича работать с Камеруном — и тот совершил чудо, выведя африканцев в 1/4 финала мундиаля (лучший результат в истории континента). После этого Непомнящий работал в Турции, Китае, Японии, Южной Корее и Узбекистане. И во всех странах выигрывал трофеи или приводил клубы к медалям чемпионата. В 2008-м гуру тренерского цеха вернулся в Россию и несколько лет тащил почти безнадёжную "Томь", удерживая её на уровне Премьер-лиги.

Курбан Бердыев

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Бердыев, строго говоря, тренер туркменский, но гражданство России тоже имеет, да и за десятки лет работы в РФПЛ уже не воспринимается как иностранец. Мало кто знает, что в начале 90-х Курбан Бекиевич тренировал турецкий клуб "Генчлербирлиги". Туда он отправился по приглашению как раз таки Непомнящего, но гастроли не задались: руководство хотело попасть в еврокубки, Бердыев объявил, что это нереально, стартовал неудачно и в скором времени стороны прекратили сотрудничество.

Виктор Бондаренко

Фото: Twitter/Pancho Jauregui

Уникальный советский специалист в 1985 году приехал в Африку и с тех пор поработал в португалоговорящих Анголе и Мозамбике, ЮАР и Египте. В России Бондаренко тренировал "Динамо" в хаотичные 2003 и 2004 годы, когда команда едва не вылетела из РФПЛ и проводила странную трансферную кампанию, закупая опять-таки португальских звёзд. По признанию самого Бондаренко, в Африке в каждой команде у него был шаман, правда, сам он в ритуалах участия не принимал. Наибольших успехов он добился в ЮАР, где с "Орландо пайретс" выигрывал континентальные и национальные клубные турниры.

Станислав Черчесов

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Нынешний тренер сборной России долгое время жил в Австрии и карьеру наставника начал именно там. Сначала работал с командой "Куфштайн" из местного третьего дивизиона, потом с "Ваккер-Тиролем", а оттуда попал в "Спартак". После командировки в Россию — у нас Черчесов успел провести несколько сезонов в "Жемчужине", "Тереке", "Амкаре" и "Динамо" — наставник снова стал легионером и выиграл чемпионат и Кубок Польши с "Легией". А теперь взял на себя ответственность за подготовку национальной сборной России к чемпионату мира. Сегодня у россиян один из самых сложных контрольных матчей — против Чили.

Анатолий Бышовец

Фото: © РИА Новости/Игорь Уткин