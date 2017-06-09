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Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 17:23

От Бердыева до Черчесова. 5 наших тренеров, работавших за рубежом до Слуцкого

Оглавление
Валерий Непомнящий
Курбан Бердыев
Виктор Бондаренко
Станислав Черчесов
Анатолий Бышовец

После назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл сити" Лайф вспоминает пятерых российских специалистов, успевших поколесить по миру в необычных командировках.

Коллаж &copy; L!FE. Фото: &copy; РИА Новости/Абдулкадер Хадж/Сергей Пивоваров/Кирилл Брага, &copy; EAST NEWS

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Абдулкадер Хадж/Сергей Пивоваров/Кирилл Брага, © EAST NEWS

Валерий Непомнящий

Фото: © РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Пожалуй, самый выдающийся наш тренер-легионер. В конце 80-х Управление футбола Спорткомитета СССР послало Валерия Кузьмича работать с Камеруном — и тот совершил чудо, выведя африканцев в 1/4 финала мундиаля (лучший результат в истории континента). После этого Непомнящий работал в Турции, Китае, Японии, Южной Корее и Узбекистане. И во всех странах выигрывал трофеи или приводил клубы к медалям чемпионата. В 2008-м гуру тренерского цеха вернулся в Россию и несколько лет тащил почти безнадёжную "Томь", удерживая её на уровне Премьер-лиги.

Курбан Бердыев

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Бердыев, строго говоря, тренер туркменский, но гражданство России тоже имеет, да и за десятки лет работы в РФПЛ уже не воспринимается как иностранец.

Мало кто знает, что в начале 90-х Курбан Бекиевич тренировал турецкий клуб "Генчлербирлиги". Туда он отправился по приглашению как раз таки Непомнящего, но гастроли не задались: руководство хотело попасть в еврокубки, Бердыев объявил, что это нереально, стартовал неудачно и в скором времени стороны прекратили сотрудничество.

Виктор Бондаренко

Фото: Twitter/Pancho Jauregui

Фото: Twitter/Pancho Jauregui

Уникальный советский специалист в 1985 году приехал в Африку и с тех пор поработал в португалоговорящих Анголе и Мозамбике, ЮАР и Египте. В России Бондаренко тренировал "Динамо" в хаотичные 2003 и 2004 годы, когда команда едва не вылетела из РФПЛ и проводила странную трансферную кампанию, закупая опять-таки португальских звёзд. По признанию самого Бондаренко, в Африке в каждой команде у него был шаман, правда, сам он в ритуалах участия не принимал. Наибольших успехов он добился в ЮАР, где с "Орландо пайретс" выигрывал континентальные и национальные клубные турниры.

Станислав Черчесов

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Нынешний тренер сборной России долгое время жил в Австрии и карьеру наставника начал именно там. Сначала работал с командой "Куфштайн" из местного третьего дивизиона, потом с "Ваккер-Тиролем", а оттуда попал в "Спартак". После командировки в Россию — у нас Черчесов успел провести несколько сезонов в "Жемчужине", "Тереке", "Амкаре" и "Динамо" — наставник снова стал легионером и выиграл чемпионат и Кубок Польши с "Легией". А теперь взял на себя ответственность за подготовку национальной сборной России к чемпионату мира. Сегодня у россиян один из самых сложных контрольных матчей — против Чили.

Анатолий Бышовец

Фото: © РИА Новости/Игорь Уткин

Фото: © РИА Новости/Игорь Уткин

У ставшего легендарным тренера олимпийской сборной СССР 1988 года, а потом и тренера сборной России (с шестью поражениями в шести играх) были и весьма интересные зарубежные турне. Он работал в кипрском АЕЛ (нет, это не АЕК, что выбил "Спартак" из Лиги Европы 2016/17), сборной Южной Кореи (через несколько лет та под руководством Гуса Хиддинка пришла к четвёртому месту на ЧМ-2002), португальском "Маритиму", а потом стал и спортивным директором "Хартса". Правда, нигде особых лавров не снискал.

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Дмитрий Кузнецов
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