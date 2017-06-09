Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ продлили ещё на пять лет
Эльвира Набиуллина. Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников
Бывший министр экономического развития занимает должность главы Центробанка с 2013 года.
Государственная дума РФ продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центробанка на пять лет.
Эту должность бывший министр экономического развития и помощник главы государства занимает с июня 2013 года. Набиуллина сменила на этом посту Сергея Игнатьева, руководившего Банком России в течение 11 лет.
Сегодня глава ЦБ РФ рассказала на заседании в Госдуме, что ставки по ипотеке приблизились к историческому минимуму.