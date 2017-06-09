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Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 15:11

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ продлили ещё на пять лет

Эльвира Набиуллина. Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Каллиников

Эльвира Набиуллина. Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Бывший министр экономического развития занимает должность главы Центробанка с 2013 года.

Государственная дума РФ продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центробанка на пять лет.

Эту должность бывший министр экономического развития и помощник главы государства занимает с июня 2013 года. Набиуллина сменила на этом посту Сергея Игнатьева, руководившего Банком России в течение 11 лет.

Сегодня глава ЦБ РФ рассказала на заседании в Госдуме, что ставки по ипотеке приблизились к историческому минимуму.

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Дарья Лебедева
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