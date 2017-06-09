Названа дата первого заседания "Совета блогеров" при Госдуме
Российский техноблогер Валентин Петухов, больше известный под псевдонимом Wylsacom, разместил в своём "твиттере" копию официального приглашения на первое заседание "Совета блогеров" при Госдуме.
Как следует из опубликованного документа, первая встреча совета состоится 19 июня 2017 года в 14:00. В ходе мероприятия планируется установить формат работы с представителями русскоязычного сегмента Интернета, обсудить возможные внесения изменений в действующее законодательство, а также выяснить актуальные проблемы, волнующие пользователей.
Пошла руда. pic.twitter.com/dH8az7jQlq— Wylsacom (@wylsacom) June 9, 2017
По информации "Новой газеты", аналогичные приглашения также получили Амиран Сардаров ("Дневник хача"), Александра Балковская (Саша Спилберг), Николай Соболев, Дмитрий Иванов (kamikadze_d), Елена Лисовская ("Лиса рулит"), Сергей Стиллавин и другие популярные блогеры. Всего в списке возможных участников значится 25 имён.
Кроме того, на первом заседании будут присутствовать руководители фракций и члены Комитета ГД по информационной политике. Как пояснил изданию депутат Василий Власов, блогеры смогут самостоятельно выбрать для себя экспертное направление.