Названа дата первого заседания "Совета блогеров" при Госдуме

Российский техноблогер Валентин Петухов, больше известный под псевдонимом Wylsacom, разместил в своём "твиттере" копию официального приглашения на первое заседание "Совета блогеров" при Госдуме.

Как следует из опубликованного документа, первая встреча совета состоится 19 июня 2017 года в 14:00. В ходе мероприятия планируется установить формат работы с представителями русскоязычного сегмента Интернета, обсудить возможные внесения изменений в действующее законодательство, а также выяснить актуальные проблемы, волнующие пользователей.

По информации "Новой газеты", аналогичные приглашения также получили Амиран Сардаров ("Дневник хача"), Александра Балковская (Саша Спилберг), Николай Соболев, Дмитрий Иванов (kamikadze_d), Елена Лисовская ("Лиса рулит"), Сергей Стиллавин и другие популярные блогеры. Всего в списке возможных участников значится 25 имён.