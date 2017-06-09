Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 16:40

Названа дата первого заседания "Совета блогеров" при Госдуме

Фото: &copy; Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Фото: © Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Российский техноблогер Валентин Петухов, больше известный под псевдонимом Wylsacom, разместил в своём "твиттере" копию официального приглашения на первое заседание "Совета блогеров" при Госдуме.

Как следует из опубликованного документа, первая встреча совета состоится 19 июня 2017 года в 14:00. В ходе мероприятия планируется установить формат работы с представителями русскоязычного сегмента Интернета, обсудить возможные внесения изменений в действующее законодательство, а также выяснить актуальные проблемы, волнующие пользователей.

По информации "Новой газеты", аналогичные приглашения также получили Амиран Сардаров ("Дневник хача"), Александра Балковская (Саша Спилберг), Николай Соболев, Дмитрий Иванов (kamikadze_d), Елена Лисовская ("Лиса рулит"), Сергей Стиллавин и другие популярные блогеры. Всего в списке возможных участников значится 25 имён.

Кроме того, на первом заседании будут присутствовать руководители фракций и члены Комитета ГД по информационной политике. Как пояснил изданию депутат Василий Власов, блогеры смогут самостоятельно выбрать для себя экспертное направление.

BannerImage
Владимир Лещёв
  • Новости
  • Госдума
  • Youtube
  • Россия
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar