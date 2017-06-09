Госдума во втором чтении приняла законопроект о реновации
Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников
Как отмечается, при подготовке соответствующих поправок были учтены интересы собственников.
Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реновации жилья, которыми предусматривается снос ветхих пятиэтажек в Москве.
Сообщается, что при подготовке поправок были учтены интересы собственников. В частности, они смогут получить по выбору равноценное помещение или деньги. При этом предлагаемое взамен помещение должно располагаться в том же районе, где находился сносимый дом.
Ранее в Госдуме назвали три условия для реализации проекта реновации: должны быть согласны собственники и наниматели помещений на переезд, у участников программы должны быть дополнительные гарантии, а также экономическая целесообразность.
Напомним, голосование по поводу программы реновации стартовало 14 мая и закончится 15 июня. В нём участвуют жители 4566 пятиэтажек из 85 районов старой Москвы и шести поселений на присоединённых территориях. Сделать свой выбор можно в любом МФЦ "Мои документы" или в мобильном приложении "Активный гражданин".