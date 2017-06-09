Госдума во втором чтении приняла законопроект о реновации

Как отмечается, при подготовке соответствующих поправок были учтены интересы собственников.

Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реновации жилья, которыми предусматривается снос ветхих пятиэтажек в Москве.

Сообщается, что при подготовке поправок были учтены интересы собственников. В частности, они смогут получить по выбору равноценное помещение или деньги. При этом предлагаемое взамен помещение должно располагаться в том же районе, где находился сносимый дом.

Ранее в Госдуме назвали три условия для реализации проекта реновации: должны быть согласны собственники и наниматели помещений на переезд, у участников программы должны быть дополнительные гарантии, а также экономическая целесообразность.