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Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 17:12

Госдума во втором чтении приняла законопроект о реновации

Фото: &copy; РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Как отмечается, при подготовке соответствующих поправок были учтены интересы собственников.

Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реновации жилья, которыми предусматривается снос ветхих пятиэтажек в Москве.

Сообщается, что при подготовке поправок были учтены интересы собственников. В частности, они смогут получить по выбору равноценное помещение или деньги. При этом предлагаемое взамен помещение должно располагаться в том же районе, где находился сносимый дом.

Ранее в Госдуме назвали три условия для реализации проекта реновации: должны быть согласны собственники и наниматели помещений на переезд, у участников программы должны быть дополнительные гарантии, а также экономическая целесообразность.

Напомним, голосование по поводу программы реновации стартовало 14 мая и закончится 15 июня. В нём участвуют жители 4566 пятиэтажек из 85 районов старой Москвы и шести поселений на присоединённых территориях. Сделать свой выбор можно в любом МФЦ "Мои документы" или в мобильном приложении "Активный гражданин".

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Арина Демидова
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