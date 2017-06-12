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Опубликовано 12 июня 2017, 13:06

Для Dota 2 вышла первая часть сюжетной кампании

Онлайн-игра Dota 2 в жанре MOBA получила первый акт сюжетной кооперативной кампании.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/dota2

Фото: © facebook.com/dota2

Valve выпустила первый акт сюжетной кампании для Dota 2 под названием Siltbreaker. Первая часть The Sands of Fate ("Пески судьбы") доступна для прохождения совместно с друзьями. Такая же схема будет и в будущих сюжетных миссиях.

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В Dota 2 появилась сюжетная кампания

Фото: © facebook.com/dota2

Для доступа к новому режиму необходимо приобрести the International 7 Battle Pass. "Пропуск" также даёт доступ ко множеству декоративных предметов для Dota 2.

Во время прохождения кампании игроки смогут использовать особые предметы, доступные только в этих миссиях. Также за завершение Siltbreaker будут начислены "боевые очки", которые нужны для повышения уровня Battle Pass.

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Станислав Погорский
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