Для Dota 2 вышла первая часть сюжетной кампании

Valve выпустила первый акт сюжетной кампании для Dota 2 под названием Siltbreaker. Первая часть The Sands of Fate ("Пески судьбы") доступна для прохождения совместно с друзьями. Такая же схема будет и в будущих сюжетных миссиях.

Для доступа к новому режиму необходимо приобрести the International 7 Battle Pass. "Пропуск" также даёт доступ ко множеству декоративных предметов для Dota 2.

Во время прохождения кампании игроки смогут использовать особые предметы, доступные только в этих миссиях. Также за завершение Siltbreaker будут начислены "боевые очки", которые нужны для повышения уровня Battle Pass.