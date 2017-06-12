Gears of War 4 получила временную демоверсию

До 15 июня владельцы компьютеров на Windows 10 или консоли Xbox One смогут сыграть в шутер Gears of War 4 бесплатно. Бесплатная демонстрационная версия даёт доступ к первому акту сюжетной кампании и мультиплееру.

Бесплатной версией игры можно пользоваться всего 10 часов. При этом если начать играть в Gears of War 4 сейчас, то даже после 15 июня можно будет потратить оставшиеся бесплатные часы.

Gears of War 4 на этой неделе также можно приобрести со скидкой.