Star Wars: Battlefront 2 получит мультиплеерную бета-версию

EA подтвердила , что игроки смогут принять участие в мультиплеерном бета-тестировании шутера Star Wars: Battlefront 2, которое пройдёт осенью этого года. При этом обладатели предзаказа получат доступ к бета-версии раньше остальных.

Среди прочих бонусов предзаказа будут эксклюзивные образы для Рей и Кайло Рена, модель "Сокола тысячелетия" из фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" и 6 эпических карт умений.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.