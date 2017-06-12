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Опубликовано 12 июня 2017, 14:13

Star Wars: Battlefront 2 получит мультиплеерную бета-версию

Компания EA анонсировала мультиплеерную бета-версию шутера Star Wars: Battlefront 2.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Star-Wars-Battlefront-2

Фото: © facebook.com/Star-Wars-Battlefront-2

EA подтвердила, что игроки смогут принять участие в мультиплеерном бета-тестировании шутера Star Wars: Battlefront 2, которое пройдёт осенью этого года. При этом обладатели предзаказа получат доступ к бета-версии раньше остальных.

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Мультиплеерная бета-версия Star Wars: Battlefront 2 пройдёт осенью

Фото: © facebook.com/Star-Wars-Battlefront-2

Среди прочих бонусов предзаказа будут эксклюзивные образы для Рей и Кайло Рена, модель "Сокола тысячелетия" из фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" и 6 эпических карт умений.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.

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Станислав Погорский
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