Microsoft представила обновлённую консоль Xbox One X
Xbox One X — улучшенная версия консоли от Microsoft. Выход запланирован на 7 ноября 2017 года.
Фото: © AFP/EAST NEWS
Компания Microsoft во время проведения пресс-конференции на игровой выставке E3 представила обновлённую версию консоли Xbox One, которая ранее носила кодовое название Project Scorpio. Новое устройство получило название Xbox One X.
Xbox One X — новая консоль Microsoft
Обновлённая версия консоли стала не только самой мощной, но и самой компактной в линейке Xbox. Устройство получило 12 гигабайт оперативной памяти GDDR5, процессор на 1172 МГц и шесть терафлопсов. Вместе с этим компания Microsoft обещает игрокам 4K-разрешение в играх.
Консоль Xbox One X поступит в продажу 7 ноября 2017 года. Цена в США без учёта налогов составит 500 долларов. Стоимость в России пока не озвучивалась.