Microsoft представила обновлённую консоль Xbox One X

Компания Microsoft во время проведения пресс-конференции на игровой выставке E3 представила обновлённую версию консоли Xbox One, которая ранее носила кодовое название Project Scorpio. Новое устройство получило название Xbox One X.

Обновлённая версия консоли стала не только самой мощной, но и самой компактной в линейке Xbox. Устройство получило 12 гигабайт оперативной памяти GDDR5, процессор на 1172 МГц и шесть терафлопсов. Вместе с этим компания Microsoft обещает игрокам 4K-разрешение в играх.