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Опубликовано 12 июня 2017, 15:25

Авторы Wolfenstein анонсировали вторую часть игры

Кадр видео: &nbsp;youtube/Bethesda Softworks Russia

Кадр видео:  youtube/Bethesda Softworks Russia

Wolfenstein 2: The New Colossus — новый шутер, в котором борьба ведётся с немецкими захватчиками.

Издатель Betheseda и студия MachineGames в рамках игровой выставки E3 2017 анонсировали Wolfenstein 2: The New Colossus. Вместе с этим нам показали дебютный трейлер игры.

Wolfenstein 2: The New Colossus — долгожданное продолжение одного из лучших шутеров последнего времени. Действие второй части разворачивается в США: главному герою предстоит познакомиться с американским сопротивлением и противостоять немецким захватчикам.

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На E3 2017 состоялся официальный анонс Wolfenstein 2: The New Colossus

Выход Wolfenstein 2: The New Colossus запланирован на 27 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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