Следующей игрой студии BioWare станет космический шутер Anthem
Кадр видео: youtube/Electronic Arts Russia
Anthem — новая игра от разработчиков Mass Effect. Даты выхода у этого проекта пока нет.
Во время конференции Microsoft на E3 2017 компания Electronic Arts продемонстрировала геймплей Anthem — новой игры студии BioWare. Посмотреть видео можно ниже.
В шутере Anthem нам предстоит вступить в ряды наёмников. Они исследуют мир дикой природы и сражаются с огромным количеством монстров.
Anthem — новая игра студии BioWare
Выход Anthem запланирован на 2018 год.