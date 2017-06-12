Следующей игрой студии BioWare станет космический шутер Anthem

Anthem — новая игра от разработчиков Mass Effect. Даты выхода у этого проекта пока нет.

Во время конференции Microsoft на E3 2017 компания Electronic Arts продемонстрировала геймплей Anthem — новой игры студии BioWare. Посмотреть видео можно ниже.

В шутере Anthem нам предстоит вступить в ряды наёмников. Они исследуют мир дикой природы и сражаются с огромным количеством монстров.

Anthem — новая игра студии BioWare