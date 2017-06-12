Microsoft анонсировала новую игру серии "Метро"

Metro: Exodus — новый шутер студии 4A Games, вдохновлённый книгами Дмитрия Глуховского.

Компания Microsoft во время своей презентации на E3 2017 представила новую игру студии 4A Games. Ей стал шутер Metro: Exodus.

Разработчики заявили, что Metro: Exodus предложит один из самых атмосферных игровых миров в истории. Среди особенностей игры — цикл смены дня и ночи, а также динамическая погода.

Metro: Exodus — новый шутер студии 4A Games