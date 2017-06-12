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Опубликовано 12 июня 2017, 17:03

Авторы Assassin’s Creed анонсировали новую часть игры

Кадр видео: youtube/Ubisoft US

Кадр видео: youtube/Ubisoft US

Assassin's Creed: Origins — новая игра компании Ubisoft. Слухи, которые появлялись накануне, подтвердились.

Во время проведения конференции Microsoft в рамках выставки E3 2017 состоялся анонс Assassin's Creed: Origins. Вместе с этим разработчики показали трейлер игры.

Действие игры развернётся в Древнем Египте. Нам предстоит сыграть за наёмного убийцу по имени Ба Йек.

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Действие Assassin's Creed: Origins развёрнется в Древнем Египте

Выход Assassin’s Creed состоится 27 октября 2017 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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