Авторы Assassin’s Creed анонсировали новую часть игры
Кадр видео: youtube/Ubisoft US
Assassin's Creed: Origins — новая игра компании Ubisoft. Слухи, которые появлялись накануне, подтвердились.
Во время проведения конференции Microsoft в рамках выставки E3 2017 состоялся анонс Assassin's Creed: Origins. Вместе с этим разработчики показали трейлер игры.
Действие игры развернётся в Древнем Египте. Нам предстоит сыграть за наёмного убийцу по имени Ба Йек.
Действие Assassin's Creed: Origins развёрнется в Древнем Египте
Выход Assassin’s Creed состоится 27 октября 2017 года на ПК, PS4 и Xbox One.