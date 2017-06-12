Игровые приставки — новая мужская норма

Сегодня знакомый рассказал историю: сидит он в аэропорту, заряжает приставку Nintendo Switch, чтоб в самолёте поиграть, а мимо проходит мужчина лет за сорок и кивает ему, мол, у него такая же есть, купил одну детям, а потом пришлось и себе купить, чтоб в семье не было битвы за то, кому сейчас играть.

Я вот никак не могу купить себе приставку, смотрю и на Sony, и на Xbox, и на Nintendo, но всё равно остаюсь верен играм на компьютере. Хотя рано или поздно сломаюсь и тоже приобрету себе какую-нибудь настоящую приставку. И мне не будет за это стыдно, несмотря на мой возраст, согласно которому я уже должен заниматься чем-то серьёзным и важным, а не играть в игрушки.

Глупости. На самом деле вся мужская жизнь — от начала и до её логического завершения — является игрой, в той или иной степени. Да, порой это очень страшные и злые игры, вроде войны или политики, там очень высокие ставки, в том числе жизнь, но просто с возрастом эти ставки выросли, в детстве мы рисковали расквашенным носом или порванными штанами, подросли и стали рисковать чем-то большим. Что же касается обывателя, который чаще всего далек и от войны, и от политики, и от бандитов, и от прочего-прочего, то ему всё равно необходимо уходить в какой-то свой мир.

Много ли вы знаете женщин, которые клеят модельки танков и самолётов? Высок ли процент женщин в шахматных клубах? Да, бывают исключения, но я придерживаюсь теории, что женщины, в отличие от мужчин, способны взрослеть и им игры в какой-то момент времени просто становятся неинтересны, поскольку они действительно увлечены реальной жизнью, с детьми, семьями или без них — не важно.

А мы, мужчины, нуждаемся в том, чтобы убивать драконов, завоёвывать планеты, освобождать заложников, быть супергероями и так далее, и тому подобное. Сценариев в играх великое множество, и каждый может подобрать среди них свой собственный мир, в котором он будет стремиться стать царём горы.

Тут нет ничего инфантильного, тут есть некая реализация мужской многозадачности, не в аналогии с женской, когда она сразу делает десяток дел, а нашей, последовательной. Утром мы размораживаем машину, отвозим детей в школу и едем на работу. Вечером с работы возвращаемся, и нам необходимо ещё какое-то дело. Можно в гараж, но это уже не актуально, новые машины ломаются не так часто, а ремонтировать их разумнее в автосервисе. Можно на рыбалку, или на секцию спортивной стрельбы, или на охоту. А можно, и посмею утверждать, что это одно и то же, в мир виртуальных сражений и приключений.

А и правда, разве не здорово, что мы теперь остаёмся дома? Не ищем на свою беспокойную задницу приключений где-то за пределами квартиры, а удовлетворяем свою эту потребность в гостиной, в том числе и с детьми, тихо и спокойно, ну или громко, если того требует сценарий игры, но в целом без увечий и риска для здоровья.

Компьютерные или консольные игры — не суррогат реальности, а её дополнение, благодаря которому сотни миллионов мужчин по всему миру удовлетворяют свою потребность в агрессии, интеллектуальном превосходстве, ловкости, силе и прочих характеристиках.

Если, допустим, на бармалеев с Ближнего Востока сбрасывать телевизоры и PS4 Pro с подробными инструкциями и мануалами, то они, рискну предположить, отложат джихад до того момента, пока не закончат прохождение Deus Ex или какой-нибудь подобной хорошей игры. Не все, конечно, фанатиков там полно, но проредить их ряды наверняка бы удалось.