Действие The Evil Within 2 развернётся спустя три года после финала оригинальной игры. Будет продолжена история Себастьяна, который на этот раз будет искать способ спасти свою дочь.

О существовании игры стало известно ещё в марте, когда были найдены объявления о вакансиях команды разработчиков в японской рекламе. Предзаказ The Evil Within 2 также был замечен на странице онлайн-магазинов незадолго до официального анонса.

Bethesda анонсировала хоррор The Evil Within 2 Скриншот видео Bethesda Softworks