Анонсированы VR-игры по Fallout и DOOM
Компания Bethesda представила игры для виртуальной реальности по мотивам серий Fallout и Doom.
Скриншот видео Bethesda Softworks
В рамках своей презентации на выставке E3 2017 Bethesda уделила особое внимание технологиям виртуальной реальности. Издатель представил сразу два крупных VR-проекта.
DOOM VFR и Fallout 4 VR будут самостоятельными проектами, а не дополнениями для соответствующих игр.
Обе игры уже можно предзаказать в Steam. За DOOM VFR просят 849 рублей, а Fallout 4 VR обойдётся в 1999 рублей.
Анонсированы DOOM VFR и Fallout 4 VR
Скриншот видео Bethesda Softworks
Эти игры для виртуальной реальности станут доступны до конца 2017 года.