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Опубликовано 13 июня 2017, 08:26

Анонсированы VR-игры по Fallout и DOOM

Компания Bethesda представила игры для виртуальной реальности по мотивам серий Fallout и Doom.

Скриншот видео Bethesda Softworks

Скриншот видео Bethesda Softworks

В рамках своей презентации на выставке E3 2017 Bethesda уделила особое внимание технологиям виртуальной реальности. Издатель представил сразу два крупных VR-проекта.

DOOM VFR и Fallout 4 VR будут самостоятельными проектами, а не дополнениями для соответствующих игр.

Обе игры уже можно предзаказать в Steam. За DOOM VFR просят 849 рублей, а Fallout 4 VR обойдётся в 1999 рублей.

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Анонсированы DOOM VFR и Fallout 4 VR

Скриншот видео Bethesda Softworks

Эти игры для виртуальной реальности станут доступны до конца 2017 года.

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Станислав Погорский
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