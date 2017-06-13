Анонсированы VR-игры по Fallout и DOOM

В рамках своей презентации на выставке E3 2017 Bethesda уделила особое внимание технологиям виртуальной реальности. Издатель представил сразу два крупных VR-проекта.

DOOM VFR и Fallout 4 VR будут самостоятельными проектами, а не дополнениями для соответствующих игр.

Обе игры уже можно предзаказать в Steam. За DOOM VFR просят 849 рублей, а Fallout 4 VR обойдётся в 1999 рублей.

Анонсированы DOOM VFR и Fallout 4 VR Скриншот видео Bethesda Softworks