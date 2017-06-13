Лев Яшин вместе с Пеле и Марадоной появятся в футбольном симуляторе FIFA 2018
Фото: Twitter
Легенды мирового футбола будут доступны в режиме Ultimate Team на платформах PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.
Знаменитый вратарь московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин будет представлен в футбольном симуляторе FIFA18.
Maradona. @ThierryHenry. @Pele. Yashin. Meet four more #FUTICONS! #FIFA18 https://t.co/DSrtkQoEY9 pic.twitter.com/slm6CvCQJh— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 12 июня 2017 г.
Как сообщает официальный "твиттер" EA Sports FIFA, вместе с легендарным голкипером в симуляторе также появятся Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.
Diego Maradona, @Pele, @ThierryHenry and Lev Yahsin join @Ronaldo as new ICONS in #FIFA18! More ICONS revealed during the summer. pic.twitter.com/D7N8cybO9m— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 12 июня 2017 г.
Знаменитые футболисты будут доступны в игре на таких платформах, как PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.
В составе "Динамо" Лев Яшин пять раз завоёвывал звание чемпиона СССР и трижды становился обладателем кубка страны. Чемпион Олимпиады в Мельбурне 1956 года и победитель чемпионата Европы 1960 года, Яшин является единственным вратарём в истории футбола, ставшим обладателем "Золотого мяча".