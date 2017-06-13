Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июня 2017, 21:58

Лев Яшин вместе с Пеле и Марадоной появятся в футбольном симуляторе FIFA 2018

Фото: &nbsp;Twitter

Фото:  Twitter

Легенды мирового футбола будут доступны в режиме Ultimate Team на платформах PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

Знаменитый вратарь московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин будет представлен в футбольном симуляторе FIFA18.

Как сообщает официальный "твиттер" EA Sports FIFA, вместе с легендарным голкипером в симуляторе также появятся Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.

Знаменитые футболисты будут доступны в игре на таких платформах, как PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

В составе "Динамо" Лев Яшин пять раз завоёвывал звание чемпиона СССР и трижды становился обладателем кубка страны. Чемпион Олимпиады в Мельбурне 1956 года и победитель чемпионата Европы 1960 года, Яшин является единственным вратарём в истории футбола, ставшим обладателем "Золотого мяча".

BannerImage
Димитрий Алексиевич
  • Новости
  • Игры
  • Лев Яшин
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar