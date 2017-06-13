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Регион
Опубликовано 13 июня 2017, 01:44

Путин пояснил Стоуну, почему назвал распад СССР крупнейшей катастрофой XX века

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин объяснил американскому режиссёру Оливеру Стоуну, почему считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

— Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что распад Союза привёл к разрушению систем социальной защиты и здравоохранения, целые отрасли экономики остановились, а армия пришла в плачевное состояние. Миллионы людей оказались за чертой бедности.

— В стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. Всё это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности, — добавил Путин.

Напомним, режиссёр Оливер Стоун записал несколько интервью с Владимиром Путиным, которые легли в основу четырёхсерийного документального фильма. Первая серия этой картины вышла сегодня на телеканале Showtime.

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Анатолий Кривцов
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