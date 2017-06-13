Путин пояснил Стоуну, почему назвал распад СССР крупнейшей катастрофой XX века

Президент России Владимир Путин объяснил американскому режиссёру Оливеру Стоуну, почему считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

— Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что распад Союза привёл к разрушению систем социальной защиты и здравоохранения, целые отрасли экономики остановились, а армия пришла в плачевное состояние. Миллионы людей оказались за чертой бедности.

— В стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. Всё это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности, — добавил Путин.