Sony объявила время и место проведения выставки PlayStation Experience
Участие в мероприятии примут разработчики ААА-проектов и небольшие независимые студии, выпускающие инди-игры.
Ежегодная выставка PlayStation Experience 2017, на которой компания Sony представит готовящиеся к выходу компьютерные игры, состоится 9 и 10 декабря в Анахайме, штат Калифорния.
PlayStation Experience is coming back to the Anaheim Convention Center on December 9th and 10th 2017. Many more details to come.— PlayStation (@PlayStation) 13 июня 2017 г.
Первое мероприятие PSX состоялось в декабре 2014 года и теперь по праву считается одним из самых значимых и ожидаемых событий в индустрии компьютерных игр.
Как и в предыдущие годы, участие в нём примут разработчики ААА-проектов и небольшие независимые студии, выпускающие инди-игры. Посетить выставку сможет любой желающий, однако информация о ценах на билеты появится чуть позже.