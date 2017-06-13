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Опубликовано 13 июня 2017, 09:01

Анонсировано продолжение платформера Ori and the Blind Forest

Фото &copy; Flickr/Sergey

Фото © Flickr/Sergey

Microsoft анонсировала продолжение платформера Ori and the Blind Forest, получившее название Ori and the Will of the Wisps.

Ori and the Will of the Wisps была представлена в рамках презентации Microsoft на игровой выставке E3 2017.

Игра продолжит историю существа Ори, которому предстоит вновь спасать свои земли от надвигающейся тьмы.

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Анонсирован платформер Ori and the Will of the Wisps

Фото © Flickr/Sergey

Ori and the Will of the Wisps выйдет на Xbox One и Windows 10. Дата релиза не уточняется.

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Станислав Погорский
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