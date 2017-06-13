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Опубликовано 13 июня 2017, 09:24

Анонсирован приквел Life is Strange

Скриншот видео Life Is Strange

Скриншот видео Life Is Strange

Компания Square Enix анонсировала игровой мини-сериал Life is Strange: Before the Storm.

Life is Strange: Before the Storm расскажет историю Хлои, подруги главной героини оригинальной игры. Действие будет разворачиваться за несколько лет до событий оригинала: в Before the Storm Хлое всего 16 лет.

Разработкой занимается студия Deck Nine, никак не связанная с командой, создавшей оригинальную Life is Strange.

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Анонсирован игровой мини-сериал Life is Strange: Before the Storm

Скриншот видео Life Is Strange

Life is Strange: Before the Storm будет разделена на три части. Первый эпизод станет доступен уже 29 августа этого года.

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Станислав Погорский
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