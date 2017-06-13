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Регион
Опубликовано 13 июня 2017, 10:01

Презентация Devolver на E3 2017 высмеяла игровую индустрию

Скриншот видео Game Trailers

Скриншот видео Game Trailers

Издатель независимых игр Devolver Digital провёл самое безумное шоу на выставке E3 2017.

Издатель Devolver Digital впервые провёл собственную пресс-конференцию в рамках игровой выставки E3. Шоу оказалось большим сюрпризом для зрителей: вместо серьёзного мероприятия Devolver подался в сатиру.

За 15 минут целиком записанной заранее "презентации" актёры на сцене успели открыть огонь по представителям прессы, лишиться руки и буквально покидать деньги в монитор. Под конец всех ведущих залило кровью, а голова одной из них взорвалась от слишком частого употребления маркетинговых фраз-клише.

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Издатель Devolver Digital превратил свою презентацию на E3 2017 в комедийное шоу

Скриншот видео Game Trailers

Devolver всё-таки представил одну игру — шутер в стилистике киберпанка Ruiner. Она должна выйти в Steam до конца этого года.

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Станислав Погорский
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