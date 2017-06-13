Презентация Devolver на E3 2017 высмеяла игровую индустрию
Издатель независимых игр Devolver Digital провёл самое безумное шоу на выставке E3 2017.
Издатель Devolver Digital впервые провёл собственную пресс-конференцию в рамках игровой выставки E3. Шоу оказалось большим сюрпризом для зрителей: вместо серьёзного мероприятия Devolver подался в сатиру.
За 15 минут целиком записанной заранее "презентации" актёры на сцене успели открыть огонь по представителям прессы, лишиться руки и буквально покидать деньги в монитор. Под конец всех ведущих залило кровью, а голова одной из них взорвалась от слишком частого употребления маркетинговых фраз-клише.
Издатель Devolver Digital превратил свою презентацию на E3 2017 в комедийное шоу
Devolver всё-таки представил одну игру — шутер в стилистике киберпанка Ruiner. Она должна выйти в Steam до конца этого года.