Презентация Devolver на E3 2017 высмеяла игровую индустрию

За 15 минут целиком записанной заранее "презентации" актёры на сцене успели открыть огонь по представителям прессы, лишиться руки и буквально покидать деньги в монитор. Под конец всех ведущих залило кровью, а голова одной из них взорвалась от слишком частого употребления маркетинговых фраз-клише.