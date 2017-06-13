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Опубликовано 13 июня 2017, 10:28

Анонсировано сюжетное дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Sony представила сюжетное дополнение Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds продолжит историю героини Элой из оригинальной игры.

В The Frozen Wilds игроки будут исследовать новую локацию, встретят новые виды механических противников и смогут пройти новую сюжетную линию.

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Анонсирована Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Фото © Wikimedia Commons

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds выйдет на PS4 в этом году.

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Станислав Погорский
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