Анонсировано сюжетное дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn
Фото © Wikimedia Commons
Компания Sony представила сюжетное дополнение Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds.
Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds продолжит историю героини Элой из оригинальной игры.
В The Frozen Wilds игроки будут исследовать новую локацию, встретят новые виды механических противников и смогут пройти новую сюжетную линию.
Анонсирована Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds
Фото © Wikimedia Commons
Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds выйдет на PS4 в этом году.