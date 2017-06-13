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Опубликовано 13 июня 2017, 12:08

Новая God of War выйдет в начале 2018 года

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Sony показала новый трейлер игрового процесса God of War и назвала ориентировочную дату выхода.

На презентации Sony в рамках выставки E3 2017 был показан новый ролик с игровым процессом экшена God of War.

Новая God of War станет своеобразным перезапуском серии. Убийца богов Кратос теперь стал отцом сына, с которым он путешествует по миру, населённому героями норвежской мифологии.

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На E3 2017 показали новый геймплей God of War

Фото © Wikimedia Commons

Стало известно, что God of War должна выйти на PS4 уже в начале 2018 года.

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Станислав Погорский
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