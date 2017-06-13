Новая God of War выйдет в начале 2018 года
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Sony показала новый трейлер игрового процесса God of War и назвала ориентировочную дату выхода.
На презентации Sony в рамках выставки E3 2017 был показан новый ролик с игровым процессом экшена God of War.
Новая God of War станет своеобразным перезапуском серии. Убийца богов Кратос теперь стал отцом сына, с которым он путешествует по миру, населённому героями норвежской мифологии.
На E3 2017 показали новый геймплей God of War
Фото © Wikimedia Commons
Стало известно, что God of War должна выйти на PS4 уже в начале 2018 года.