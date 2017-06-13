Новая God of War выйдет в начале 2018 года

Sony показала новый трейлер игрового процесса God of War и назвала ориентировочную дату выхода.

На презентации Sony в рамках выставки E3 2017 был показан новый ролик с игровым процессом экшена God of War.

Новая God of War станет своеобразным перезапуском серии. Убийца богов Кратос теперь стал отцом сына, с которым он путешествует по миру, населённому героями норвежской мифологии.

На E3 2017 показали новый геймплей God of War Фото © Wikimedia Commons