Анонсирована версия TES: Skyrim для виртуальной реальности
На пресс-конференции Sony в рамках выставки E3 2017 состоялся анонс TES: Skyrim VR.
Игра The Elder Scrolls V: Skyrim VR была представлена как один из проектов, которые будут доступны для шлема виртуальной реальности PlayStation VR.
VR-режим включает в себя не только всю оригинальную TES: Skyrim, но и дополнения Dawnguard, Hearthfire, и Dragonborn. При этом пока неизвестно, нужно ли будет приобретать игру отдельно или режим виртуальной реальности будет доступен в качестве обновления.
Анонсирована версия TES: Skyrim для виртуальной реальности
На выставке E3 2017 компания Bethesda также представила VR-игры по мотивам своих хитов DOOM и Fallout 4.