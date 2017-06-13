Анонсирована версия TES: Skyrim для виртуальной реальности

Игра The Elder Scrolls V: Skyrim VR была представлена как один из проектов, которые будут доступны для шлема виртуальной реальности PlayStation VR.

VR-режим включает в себя не только всю оригинальную TES: Skyrim, но и дополнения Dawnguard, Hearthfire, и Dragonborn. При этом пока неизвестно, нужно ли будет приобретать игру отдельно или режим виртуальной реальности будет доступен в качестве обновления.