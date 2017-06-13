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Опубликовано 13 июня 2017, 13:03

Анонсирована версия TES: Skyrim для виртуальной реальности

Скриншот видео Bethesda Softworks Russia

Скриншот видео Bethesda Softworks Russia

На пресс-конференции Sony в рамках выставки E3 2017 состоялся анонс TES: Skyrim VR.

Игра The Elder Scrolls V: Skyrim VR была представлена как один из проектов, которые будут доступны для шлема виртуальной реальности PlayStation VR.

VR-режим включает в себя не только всю оригинальную TES: Skyrim, но и дополнения Dawnguard, Hearthfire, и Dragonborn. При этом пока неизвестно, нужно ли будет приобретать игру отдельно или режим виртуальной реальности будет доступен в качестве обновления.

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Анонсирована версия TES: Skyrim для виртуальной реальности

Скриншот видео Bethesda Softworks Russia

На выставке E3 2017 компания Bethesda также представила VR-игры по мотивам своих хитов DOOM и Fallout 4.

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Станислав Погорский
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