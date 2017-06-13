Shadow of the Colossus получит обновлённую версию
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Компания Sony анонсировала полностью обновлённую версию классической игры Shadow of the Colossus.
Разработкой обновлённой Shadow of the Colossus занимается студия Bluepoint Games, ранее выпустившая в том числе переиздания Gravity Rush и трилогии игр Uncharted.
Shadow of the Colossus рассказывает историю юноши Вандера, который ищет по всему миру способ воскресить любимую девушку. Игра, впервые вышедшая на PS2 в 2005 году, является признанной классикой. Ранее её уже перевыпускали на консоль PS3, но без значительных графических изменений.
Анонсирован ремейк Shadow of the Colossus
Фото © Wikimedia Commons
Обновлённая Shadow of the Colossus выйдет на PS4 в 2018 году.