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Опубликовано 13 июня 2017, 11:40

Shadow of the Colossus получит обновлённую версию

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Sony анонсировала полностью обновлённую версию классической игры Shadow of the Colossus.

Разработкой обновлённой Shadow of the Colossus занимается студия Bluepoint Games, ранее выпустившая в том числе переиздания Gravity Rush и трилогии игр Uncharted.

Shadow of the Colossus рассказывает историю юноши Вандера, который ищет по всему миру способ воскресить любимую девушку. Игра, впервые вышедшая на PS2 в 2005 году, является признанной классикой. Ранее её уже перевыпускали на консоль PS3, но без значительных графических изменений.

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Анонсирован ремейк Shadow of the Colossus

Фото © Wikimedia Commons

Обновлённая Shadow of the Colossus выйдет на PS4 в 2018 году.

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Станислав Погорский
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