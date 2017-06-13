Shadow of the Colossus получит обновлённую версию

Shadow of the Colossus рассказывает историю юноши Вандера, который ищет по всему миру способ воскресить любимую девушку. Игра, впервые вышедшая на PS2 в 2005 году, является признанной классикой. Ранее её уже перевыпускали на консоль PS3, но без значительных графических изменений.