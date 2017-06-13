Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июня 2017, 12:34

Объявлена дата выхода PC-версии Destiny 2

Студия Bungie объявила окончательную дату выхода PC-версии онлайн-шутера Destiny 2.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

PC-версия Destiny 2 от Bungie и Activision станет доступна на PC 24 октября этого года. При этом владельцы PS4 и Xbox One смогут начать играть уже 6 сентября этого года.

image

Destiny 2 выйдет на PC в октябре

Фото © Wikimedia Commons

До релиза игры пройдёт открытое бета-тестирование. На PS4 и Xbox One оно начнётся 21 июля и продлится два дня. На PC попробовать игру бесплатно можно будет только в августе — точная дата не сообщается.

В Destiny 2 все игроки будут вынуждены начать прохождение с чистого листа — Bungie подтвердила, что перенос персонажей и вещей из первой части серии проводиться не будет.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • activision
  • bungie
  • destiny2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar