Объявлена дата выхода PC-версии Destiny 2

PC-версия Destiny 2 от Bungie и Activision станет доступна на PC 24 октября этого года. При этом владельцы PS4 и Xbox One смогут начать играть уже 6 сентября этого года.

До релиза игры пройдёт открытое бета-тестирование. На PS4 и Xbox One оно начнётся 21 июля и продлится два дня. На PC попробовать игру бесплатно можно будет только в августе — точная дата не сообщается.

В Destiny 2 все игроки будут вынуждены начать прохождение с чистого листа — Bungie подтвердила, что перенос персонажей и вещей из первой части серии проводиться не будет.