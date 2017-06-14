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Опубликовано 14 июня 2017, 09:03

Авторы Beyond: Two Souls представили новую игру

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Detroit: Become Human — новая кинематографичная игра от студии Quantic Dream для консоли PS4.

Студия Quantic Dream во время проведения пресс-конференции Sony на выставке E3 2017 продемонстрировала трейлер Detroit: Become Human. За разработку приключенческой игры отвечают создатели Beyond: Two Souls и Heavy Rain.

В этот раз разработчики показали нам нового героя — Маркуса, лидера революции андроидов. От действий игроков будет зависеть последующая история Маркуса.

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Detroit: Become Human — новая игра от создателей Beyond: Two Souls

Скриншот © L!FE

Игра Detroit: Become Human выйдет эксклюзивно для PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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