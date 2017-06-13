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Опубликовано 13 июня 2017, 15:25

Авторы Call of Duty: WWII показали поля сражений Второй мировой войны

Скриншот &copy;&nbsp;L!FE

Скриншот © L!FE

Разработчики новой части Call of Duty продолжают показывать, что ждёт игроков в этом году.

Во время проведения пресс-конференции Sony на выставке E3 2017 компания Activision показала новый трейлер Call of Duty: WWII. Его уже можно посмотреть ниже.

В этот раз разработчики показали в трейлере яростные перестрелки. События разворачиваются на полях сражений Второй мировой войны.

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Авторы Call of Duty: WWII показали новый трейлер

Скриншот © L!FE

Выход Call of Duty: WWII запланирован на 3 ноября на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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