Авторы Call of Duty: WWII показали поля сражений Второй мировой войны
Скриншот © L!FE
Разработчики новой части Call of Duty продолжают показывать, что ждёт игроков в этом году.
Во время проведения пресс-конференции Sony на выставке E3 2017 компания Activision показала новый трейлер Call of Duty: WWII. Его уже можно посмотреть ниже.
В этот раз разработчики показали в трейлере яростные перестрелки. События разворачиваются на полях сражений Второй мировой войны.
Авторы Call of Duty: WWII показали новый трейлер
Скриншот © L!FE
Выход Call of Duty: WWII запланирован на 3 ноября на PC, PS4 и Xbox One.