Авторы Uncharted: The Lost Legacy показали главного злодея игры

Теперь мы знаем, с кем будем сражаться во время прохождения спин-оффа уже легендарной Uncharted.

Студия Naughty Dog во время пресс-конференции Sony на E3 показала новый трейлер Uncharted: The Lost Legacy. Благодаря этому мы узнали, кто станет главным антагонистом игры.

Сюжет игры рассказывает о приключениях двух девушек — Надин Росс и Хлои Фрейзер. Они отправятся в Индию, чтобы найти Бивень Ганеша — легендарный артефакт.

Naughty Dog показала новый трейлер Uncharted: The Lost Legacy Скриншот © L!FE