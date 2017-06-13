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Опубликовано 13 июня 2017, 14:31

Авторы Uncharted: The Lost Legacy показали главного злодея игры

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Теперь мы знаем, с кем будем сражаться во время прохождения спин-оффа уже легендарной Uncharted.

Студия Naughty Dog во время пресс-конференции Sony на E3 показала новый трейлер Uncharted: The Lost Legacy. Благодаря этому мы узнали, кто станет главным антагонистом игры.

Сюжет игры рассказывает о приключениях двух девушек — Надин Росс и Хлои Фрейзер. Они отправятся в Индию, чтобы найти Бивень Ганеша — легендарный артефакт.

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Naughty Dog показала новый трейлер Uncharted: The Lost Legacy

Скриншот © L!FE

Выход Uncharted: The Lost Legacy запланирован на 23 августа 2017 года на PS4.

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Сергей Сурепин
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