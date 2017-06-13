Авторы Uncharted: The Lost Legacy показали главного злодея игры
Скриншот © L!FE
Теперь мы знаем, с кем будем сражаться во время прохождения спин-оффа уже легендарной Uncharted.
Студия Naughty Dog во время пресс-конференции Sony на E3 показала новый трейлер Uncharted: The Lost Legacy. Благодаря этому мы узнали, кто станет главным антагонистом игры.
Сюжет игры рассказывает о приключениях двух девушек — Надин Росс и Хлои Фрейзер. Они отправятся в Индию, чтобы найти Бивень Ганеша — легендарный артефакт.
Naughty Dog показала новый трейлер Uncharted: The Lost Legacy
Скриншот © L!FE
Выход Uncharted: The Lost Legacy запланирован на 23 августа 2017 года на PS4.