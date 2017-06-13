Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июня 2017, 14:08

Журналисты усомнились в технических характеристиках Xbox One X

Фото &copy;&nbsp;AFP/EAST NEWS

Фото © AFP/EAST NEWS

Теперь у вас могут появиться сомнения, на самом ли деле новая консоль от Microsoft является самой мощной и стоит своих денег.

Игру Assassin’s Creed Origins показали на пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2017. Создатели консоли Xbox One X заявили поддержку разрешения 4K и 60 кадров в секунду. Несмотря на это, подтверждения того, будет ли игра работать в "истинном" 4K-разрешении, нет.

image

Новую игру для Xbox One X показали не на полной мощности

Фото © AFP/EAST NEWS

Один из продюсеров Assassin’s Creed Origins заявил, что игра работает сейчас на Xbox One X с динамическим разрешением. Это означает, что разрешение во время активных сцен может снижаться, в то время как 4K будет поддерживаться только во время кинематографических сцен.

Напомним, ранее Microsoft анонсировала консоль Xbox One X, назвав её самой мощной.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • ubisoft
  • assassinscreed
  • assassinscreedorigins
  • xboxonex
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar