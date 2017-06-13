Авторы Beyond Good & Evil 2 повторно анонсировали игру

Спустя девять лет разработчики заново анонсировали игру. И она полностью отличается от той, которую нам показали в 2008 году.

Студия Ubisoft выпустила первый официальный трейлер Beyond Good & Evil 2. Игру представил автор оригинала Мишель Ансель в рамках пресс-конференции на E3 2017.

Теперь вторая часть представляет собой приквел к оригиналу. Действия игры развернутся до того, как родилась Джейд, героиня первой части.

Ubisoft заново анонсировала Beyond Good & Evil 2 Фото © Wikimedia Commons