Авторы Beyond Good & Evil 2 повторно анонсировали игру
Фото © Wikimedia Commons
Спустя девять лет разработчики заново анонсировали игру. И она полностью отличается от той, которую нам показали в 2008 году.
Студия Ubisoft выпустила первый официальный трейлер Beyond Good & Evil 2. Игру представил автор оригинала Мишель Ансель в рамках пресс-конференции на E3 2017.
Теперь вторая часть представляет собой приквел к оригиналу. Действия игры развернутся до того, как родилась Джейд, героиня первой части.
Ubisoft заново анонсировала Beyond Good & Evil 2
Фото © Wikimedia Commons
К сожалению, у игры пока нет даты выхода.