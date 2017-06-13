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Опубликовано 13 июня 2017, 13:33

Авторы Beyond Good & Evil 2 повторно анонсировали игру

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Спустя девять лет разработчики заново анонсировали игру. И она полностью отличается от той, которую нам показали в 2008 году.

Студия Ubisoft выпустила первый официальный трейлер Beyond Good & Evil 2. Игру представил автор оригинала Мишель Ансель в рамках пресс-конференции на E3 2017.

Теперь вторая часть представляет собой приквел к оригиналу. Действия игры развернутся до того, как родилась Джейд, героиня первой части.

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Ubisoft заново анонсировала Beyond Good & Evil 2

Фото © Wikimedia Commons

К сожалению, у игры пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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