Элайджа Вуд работает над проектом в виртуальной реальности
Скриншот © L!FE
Популярный актёр теперь занимается разработкой игры для виртуальной реальности — Transference.
Во время пресс-конференции компании Ubisoft на выставке E3 2017 был представлен новый проект. Transference — это новая игра для виртуальной реальности, в создании которой принимает участие актёр Элайджа Вуд.
За разработку проекта отвечает студия SpectreVision. Сама же игра представляет собой психологический триллер. Разработчики хотят стереть грань между играми и фильмами.
Transference — игра, над которой работает актёр Элайджа Вуд
Скриншот © L!FE
Выход Transference запланирован на весну 2018 года.