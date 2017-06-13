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Опубликовано 13 июня 2017, 13:02

Элайджа Вуд работает над проектом в виртуальной реальности

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Популярный актёр теперь занимается разработкой игры для виртуальной реальности — Transference.

Во время пресс-конференции компании Ubisoft на выставке E3 2017 был представлен новый проект. Transference — это новая игра для виртуальной реальности, в создании которой принимает участие актёр Элайджа Вуд.

За разработку проекта отвечает студия SpectreVision. Сама же игра представляет собой психологический триллер. Разработчики хотят стереть грань между играми и фильмами.

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Transference — игра, над которой работает актёр Элайджа Вуд

Скриншот © L!FE

Выход Transference запланирован на весну 2018 года.

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Сергей Сурепин
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