Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июня 2017, 09:23

Манчестерский террорист готовился к теракту с декабря 2016 года

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Hannah McKay

Фото: © REUTERS/Hannah McKay

Причём спецслужбы Ливии следили за Абеди с момента его прибытия в страну и часть информации передавали Британии.

Манчестерский террорист Салман Абеди планировал теракт в британском городе ещё с декабря прошлого года, сообщает BBC. Более того, ливийские спецслужбы следили за ним, а также за его братом и отцом.

BBC отмечает, что часть информации о боевике они также передали британским властям, однако не сообщается характер этих данных.

Стоит добавить, что брата и отца Абеди почти каждый день допрашивают по делу о теракте. Из задержали на следующий день после атаки на Манчестер. Причём поймали их в Триполи.

Как ранее сообщал Лайф, в результате теракта на концерте Арианы Гранде 22 мая погибло 22 человека, среди них были дети и подростки.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Ливия
  • теракты
  • Великобритания
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar