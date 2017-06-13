Манчестерский террорист готовился к теракту с декабря 2016 года

Причём спецслужбы Ливии следили за Абеди с момента его прибытия в страну и часть информации передавали Британии.

Манчестерский террорист Салман Абеди планировал теракт в британском городе ещё с декабря прошлого года, сообщает BBC. Более того, ливийские спецслужбы следили за ним, а также за его братом и отцом.

BBC отмечает, что часть информации о боевике они также передали британским властям, однако не сообщается характер этих данных.

Стоит добавить, что брата и отца Абеди почти каждый день допрашивают по делу о теракте. Из задержали на следующий день после атаки на Манчестер. Причём поймали их в Триполи.