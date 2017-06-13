Манчестерский террорист готовился к теракту с декабря 2016 года
Фото: © REUTERS/Hannah McKay
Причём спецслужбы Ливии следили за Абеди с момента его прибытия в страну и часть информации передавали Британии.
Манчестерский террорист Салман Абеди планировал теракт в британском городе ещё с декабря прошлого года, сообщает BBC. Более того, ливийские спецслужбы следили за ним, а также за его братом и отцом.
BBC отмечает, что часть информации о боевике они также передали британским властям, однако не сообщается характер этих данных.
Стоит добавить, что брата и отца Абеди почти каждый день допрашивают по делу о теракте. Из задержали на следующий день после атаки на Манчестер. Причём поймали их в Триполи.
Как ранее сообщал Лайф, в результате теракта на концерте Арианы Гранде 22 мая погибло 22 человека, среди них были дети и подростки.