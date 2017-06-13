В Стокгольме проходит спецоперация из-за грузовика, который снёс несколько авто

Водитель многотонного автомобиля врезался в столб и скрылся с места происшествия.

В центре Стокгольма проходит спецоперация с участием сотрудников полиции и сапёров. Причиной стал водитель грузовика, который протаранил несколько легковых автомобилей, врезался в столб и скрылся с места преступления.

Stor politiindsats i Stockholm efter lastbil har påkørt flere biler og føreren er stukket af pic.twitter.com/3uNfe6ujiH — presse fotos (@pressefotosdk) 13 июня 2017 г.

По данным Aftonbladet, ДТП произошло в центральной части города в районе Сёдермальм. По данным полиции, в результате происшествия пострадал как минимум один человек.