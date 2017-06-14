Португалец увлёкся съёмкой корриды на iPad и не заметил приближающегося быка

Участник уличной корриды на португальском острове Терсейра попытался снять разъярённого быка на iPad и так увлёкся, что не заметил опасности. Животное воспользовалось случаем и мгновенно атаковало незадачливого оператора.

Очевидцы поспешили на помощь мужчине, как только бык оставил его в покое. На кадрах видно, что пострадавший находится в сознании и пытается приподняться с земли, однако его состояние на сегодняшний день неизвестно.