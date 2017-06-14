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Опубликовано 14 июня 2017, 06:00

Португалец увлёкся съёмкой корриды на iPad и не заметил приближающегося быка

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Участник уличной корриды на португальском острове Терсейра попытался снять разъярённого быка на iPad и так увлёкся, что не заметил опасности. Животное воспользовалось случаем и мгновенно атаковало незадачливого оператора.

Очевидцы поспешили на помощь мужчине, как только бык оставил его в покое. На кадрах видно, что пострадавший находится в сознании и пытается приподняться с земли, однако его состояние на сегодняшний день неизвестно.

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Татьяна Кондратьева
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