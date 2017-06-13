Володин: У тех, кто хочет мирной России, кандидат в президенты только один

Спикер Госдумы в беседе с Лайфом рассказал, кого, по его мнению, партия "Единая Россия" поддержит на выборах в 2018 году.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин признался, что вопрос о возможности участия Владимира Путина в будущей президентской кампании ему часто задают при личном общении, а "ожидание и надежда" при этом у всех одни — что он даст согласие на выдвижение своей кандидатуры.

— По моему убеждению, у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой, кандидат один — Путин Владимир Владимирович, — заявил Володин в беседе с Лайфом. — Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года только один человек может справиться с этой задачей — Путин. И это понимаем не только мы. Понимают и наши противники, которые не отказались от своих целей: расчленить Россию и лишить её суверенитета.

Спикер Госдумы предупредил, что с приближением даты выборов не исключено усиление различного рода провокаций, направленных на то, чтобы помешать российским гражданам сделать свой выбор.

— Чем ближе будет дата выборов, тем больше будет попыток со стороны недружественно настроенных к нам стран через разные технологии, большинство которых будут грязными, повлиять на выбор людей и противодействовать гражданам страны в их стремлении поддержать Путина, — добавил он.

Напомним, ранее на вопрос о своём возможном участии в выборах 2018 года в интервью газете Le Figaro Владимир Путин ответил: "Рано об этом". Вместе с тем глава государства пообещал обеспечить все условия для проведения кампании в соответствии с Конституцией РФ.