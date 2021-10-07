Заказ на журналиста: Чем был известен организатор убийства Анны Политковской 15 лет назад в Москве убили Анну Политковскую. Срок давности по делу истёк, но заказчика в нём до сих пор нет. Главный участник убийства скончался в тюрьме. 7 октября, 13:52 Коллаж © L!FE. Фото © East News © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

В июне 2017 года криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, один из лидеров алазанской группировки киллеров, скончался в тюремной больнице в Вологде. Здесь он отбывал пожизненный срок за организацию заказных убийств, в том числе и обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. У Гайтукаева отказала печень. Его смерть осложнила расследование и ещё одного резонансного убийства — журналиста Пола Хлебникова. У следствия есть информация, что Гайтукаев мог быть одним из его участников и организаторов.

Лом-Али Гайтукаев сидел в ИК-5 на острове Огненный — это одна из семи колоний для смертников, которую ещё неформально называют "Вологодский пятак". Вскоре Гайтукаева перевели из колонии в больницу из-за серьёзных проблем с печенью. Несколько дней назад он скончался. Сейчас родственники готовятся забрать тело.

У подъезда жилого дома на улице Лесной, где была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская. Фото © РИА "Новости" / Владимир Вяткин

Лом-Али Гайтукаева хорошо знали борцы с оргпреступностью МВД. Формально он числился учредителем межрегионального общественного движения за развитие культурных и общественно-политических связей "Новое время", но, по оперативным данным, был одним из лидеров печально известной столичной алазанской криминальной группировки, которая специализировалась на заказных убийствах. По оперативным данным, штатными киллерами группировки были племянники Гайтукаева — братья Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы.

В январе 2007 года криминальный авторитет был задержан в Москве по обвинению в организации покушения на топ-менеджера финансово-промышленной группы "Приват" Геннадия Корбана. Через год Гайтукаев получил за это 12 лет заключения. Когда он уже находился под арестом, в Москве убили Анну Политковскую. Несмотря на алиби Гайтукаева, оперативники стали отрабатывать его связь с этим резонансным убийством. Как выяснилось, из тюремной камеры он активно общался по телефону со своими племянниками, обсуждая детали операции.

По оперативным данным, после ареста Гайтукаева руководство алазанской группировкой перешло к бывшему оперативнику столичного ГУВД Сергею Хаджикурбанову, который стал курировать "заказы". В 2007 году он был задержан, ему предъявили обвинение в организации убийства Политковской. Адвокаты милиционера утверждали, что у него не было возможности организовать преступление, потому что за две недели до убийства журналистки он освободился из колонии.

Другим организатором убийства Политковской считался бывший начальник секретного подразделения ГУВД города Москвы Дмитрий Павлюченков. Он был арестован в столице в конце августа 2011 года. По версии следствия, в 2006 году он получил заказ на убийство журналистки и создал преступную группу, в которую вошли бывший оперативник столичного УБОПа Сергей Хаджикурбанов, трое братьев Махмудовых и другие люди. Следствие считает, что Павлюченков купил оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Именно Павлюченков заключил сделку со следствием и дал показания на Гайтукаева.

В 2009 году в Таганском райсуде Москвы, где слушалось уголовное дело о вымогательстве Хаджикурбановым денег у бывшего сотрудника специального подразделения столичного ГУВД Дмитрия Павлюченкова, Гайтукаев заявил суду, что неоднократно выезжал на Северный Кавказ, где принимал участие в спецоперациях против главарей боевиков. По его словам, именно благодаря их помощи спецслужбы уничтожили Шамиля Басаева.

9 июня 2014 года года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Посредник при организации преступления бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет колонии, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, братья исполнителя убийства, следившие за Политковской, приговорены к 12 и 14 годам соответственно. Ранее по этому делу к 11 годам заключения был приговорён Павлюченков. Он признал вину в организации слежки за журналисткой.

Гайтукаев и Хаджикурбанов являются фигурантами ещё одного резонансного дела — об убийстве летом 2004 года в Москве журналиста Пола Хлебникова. Согласно показаниям Павлюченкова, заказ на убийство Гайтукаев получил от полевого командира Хож-Ахмеда Нухаева. Его же считают и заказчиком убийства Политковской.

Авторы Вадим Тактаров