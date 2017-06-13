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Регион
Опубликовано 13 июня 2017, 15:01

Киев заинтересован в поставках газа из Венгрии и Хорватии

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Гройсман заявил, что Незалежная готова создать газовый коридор Хорватия — Венгрия — Украина.

Киев заинтересован в поставках газа из Венгрии и Хорватии, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Незалежная готова сформировать новый газовый коридор с двумя этими странами.

— И всё будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации. Мы заинтересованы в таких поставках газа на Украину, — отметил Гройсман в разговоре со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем.

Как ранее сообщалось, Киев прекратил покупать российский газ в ноябре 2015 года.

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Янковская Ольга
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