Митрохина снова задержали на пикете против реновации у Госдумы
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Основанием стало нарушение законодательства о проведении митингов: акция сторонников "Яблока" не была согласована с властями.
Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан у Государственной думы на несогласованной акции против реновации в Москве. Об этом сообщает "Коммерсант". Основанием для задержания политика стало нарушение законодательства о проведении митингов. Помимо Митрохина у здания Госдумы на Охотном Ряду были задержаны десять его единомышленников. Всех пикетчиков доставили в ОВД "Тверское".
11 человек задержано на акции московского "Яблока" против принятия в 3 чтении закона о реновации pic.twitter.com/WsRVtDZ1Eg— Сергей Митрохин (@mitrokhin) 14 июня 2017 г.
Напомним, предыдущая акция против реновации для Митрохина также закончилась задержанием.
Отметим, что третье чтение законопроекта о реновации состоится в Госдуме уже сегодня, 14 июня.