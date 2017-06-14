Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июня 2017, 10:32

Митрохина снова задержали на пикете против реновации у Госдумы

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Основанием стало нарушение законодательства о проведении митингов: акция сторонников "Яблока" не была согласована с властями.

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан у Государственной думы на несогласованной акции против реновации в Москве. Об этом сообщает "Коммерсант". Основанием для задержания политика стало нарушение законодательства о проведении митингов. Помимо Митрохина у здания Госдумы на Охотном Ряду были задержаны десять его единомышленников. Всех пикетчиков доставили в ОВД "Тверское".

Напомним, предыдущая акция против реновации для Митрохина также закончилась задержанием.

Отметим, что третье чтение законопроекта о реновации состоится в Госдуме уже сегодня, 14 июня.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • реновация
  • Сергей Митрохин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar