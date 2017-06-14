Митрохина снова задержали на пикете против реновации у Госдумы

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан у Государственной думы на несогласованной акции против реновации в Москве. Об этом сообщает "Коммерсант". Основанием для задержания политика стало нарушение законодательства о проведении митингов. Помимо Митрохина у здания Госдумы на Охотном Ряду были задержаны десять его единомышленников. Всех пикетчиков доставили в ОВД "Тверское".