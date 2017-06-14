Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июня 2017, 09:44

Братья Руссо снимут сериал по видеоигре Little Nightmares

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Платформенная головоломка удостоилась чести стать сериалом. Проект находится на ранней стадии.

Братья Джо и Энтони Руссо, ответственные за фильмы "Первый мститель: Другая война" и "Первый мститель: Противостояние", снимут телевизионный сериал по мотивам игры Little Nightmares.

image

Игра Little Nightmares получит экранизацию от братьев Руссо

Фото © Wikimedia Commons

Помогать им будет режиссёр Генри Селик, его вы знаете по мультфильмам "Кошмар перед Рождеством" и "Коралина в Стране кошмаров". Братья Руссо будут продюсировать и снимать сериал под руководством компании DJ2 Entertainment — она отвечает за экранизации игр Sonic the Hedgehog и Life Is Strange.

Напомним, главная героиня игры Little Nightmares — девочка по имени Шесть. Она оказалась в ловушке на корабле "Чрево". Девочка пытается сбежать из ужасного места и всё время на своём пути сталкивается с кошмарными местными жителями.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar