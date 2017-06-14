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Опубликовано 14 июня 2017, 10:21

Глава игрового отдела Microsoft не считает PS4 Pro конкурентом Xbox One X

Фил Спенсер решил прокомментировать ситуацию, которая сложилась на рынке видеоигровых консолей.

Фото &copy; AFP/EAST NEWS

Фото © AFP/EAST NEWS

Руководитель игрового отдела Microsoft Фил Спенсер заявил, что консоль PlayStation 4 Pro — не конкурент новой консоли Xbox One X. По словам руководителя Xbox, устройство от компании Sony — это неполноценная консоль с поддержкой разрешения 4K.

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Фил Спенсер не считает PlayStation 4 Pro конкурентом Xbox One X

Фото © AA/ABACA/EAST NEWS

Фил Спенсер уверен, что консоль PlayStation 4 Pro может конкурировать исключительно с консолью Xbox One S, предыдущим продуктом компании Microsoft.

Также руководитель игрового отдела Microsoft добавил, что Xbox One X — это элитный продукт. По словам Фила Спенсера, это подчёркивается не только доступной мощностью и дополнительными возможностями, но и более высокой ценой.

Предварительная стоимость Xbox One X — 40 тысяч рублей.

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Сергей Сурепин
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