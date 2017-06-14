Глава игрового отдела Microsoft не считает PS4 Pro конкурентом Xbox One X

Руководитель игрового отдела Microsoft Фил Спенсер заявил, что консоль PlayStation 4 Pro — не конкурент новой консоли Xbox One X. По словам руководителя Xbox, устройство от компании Sony — это неполноценная консоль с поддержкой разрешения 4K.

Также руководитель игрового отдела Microsoft добавил, что Xbox One X — это элитный продукт. По словам Фила Спенсера, это подчёркивается не только доступной мощностью и дополнительными возможностями, но и более высокой ценой.