Valve официально запустила платформу Steam Direct
Фото © Valve Corporation
Новый сервис создателей магазина цифровой дистрибуции начал функционировать 13 июня.
Компания Valve официально объявила о запуске платформы Steam Direct. Она пришла на смену сервису Steam Greenlight — он позволял разработчикам выпускать игры, которым удавалось набирать определённое количество голосов сообщества.
Платформа Steam Direct официально начала свою работу
Фото © Valve Corporation
Теперь разработчикам для публикации своего проекта в Steam Direct нужно будет подтвердить свою личность, а также заплатить 100 долларов.
Компания Valve планирует в ближайшее время улучшить платформу Steam Direct, а также проанализировать активность разработчиков.