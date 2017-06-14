Авторы "Ведьмака-3" выпустят улучшенную версию игры
Обновлённая версия игры "Ведьмак-3" будет доступна на консолях PlayStation 4 Pro и Xbox One X.
Фото © Wikimedia Commons
Польская студия CD Projekt RED работает над обновлением игры "Ведьмак-3". Разработчики выпустят улучшенную версию специально для консолей PlayStation 4 Pro и Xbox One X.
CD Projekt RED выпустит улучшенную версию игры "Ведьмак-3"
Фото © Wikimedia Commons
Предполагается, что версия для Xbox One X получит поддержку разрешения 4K и 60 кадров в секунду. Чем будет отличаться версия для консоли PlayStation 4 Pro — неизвестно.
Подробности будущего обновления пока неизвестны. Разработчики обещают рассказать больше об этом уже в ближайшее время.