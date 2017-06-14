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Опубликовано 14 июня 2017, 11:47

Авторы "Ведьмака-3" выпустят улучшенную версию игры

Обновлённая версия игры "Ведьмак-3" будет доступна на консолях PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Польская студия CD Projekt RED работает над обновлением игры "Ведьмак-3". Разработчики выпустят улучшенную версию специально для консолей PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

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CD Projekt RED выпустит улучшенную версию игры "Ведьмак-3"

Фото © Wikimedia Commons

Предполагается, что версия для Xbox One X получит поддержку разрешения 4K и 60 кадров в секунду. Чем будет отличаться версия для консоли PlayStation 4 Pro — неизвестно.

Подробности будущего обновления пока неизвестны. Разработчики обещают рассказать больше об этом уже в ближайшее время.

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Сергей Сурепин
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