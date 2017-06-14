Авторы "Ведьмака-3" выпустят улучшенную версию игры

Польская студия CD Projekt RED работает над обновлением игры "Ведьмак-3". Разработчики выпустят улучшенную версию специально для консолей PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

CD Projekt RED выпустит улучшенную версию игры "Ведьмак-3" Фото © Wikimedia Commons

Предполагается, что версия для Xbox One X получит поддержку разрешения 4K и 60 кадров в секунду. Чем будет отличаться версия для консоли PlayStation 4 Pro — неизвестно.