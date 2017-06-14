Задержан вор, укравший из дома Топилина часы и запонки за 2,4 млн рублей
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко
Мужчина заявил, что не подозревал о том, кому в действительности принадлежит коттедж.
Полиция задержала вора, который украл у главы Министерства труда и социальной защиты Максима Топилина часы и запонки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Как сообщал паблик Mash, коттедж высокопоставленного чиновника обокрали в середине мая. Тогда из его дома в Рублёво-Успенском оздоровительном комплексе пропали две пары дорогих часов Vacheron Constantin.
В начале июня правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который признался, что обокрал особняк, однако не подозревал, кому принадлежит коттедж, и взял то, что успел найти.
Примечательно, что вора изначально задержали по другой краже. Николай с подельником обносили особняк в том же районе. В поисках наживы грабители переплыли Москву-реку, однако после того, как их заметила охрана, вор не успел переплыть обратно и его задержали.
Напомним, после кражи в полицию обратилась супруга министра, которая рассказала, что неизвестный отжал оконную раму в их доме.