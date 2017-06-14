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Регион
Опубликовано 14 июня 2017, 12:27

Задержан вор, укравший из дома Топилина часы и запонки за 2,4 млн рублей

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Куденко

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Мужчина заявил, что не подозревал о том, кому в действительности принадлежит коттедж.

Полиция задержала вора, который украл у главы Министерства труда и социальной защиты Максима Топилина часы и запонки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Как сообщал паблик Mash, коттедж высокопоставленного чиновника обокрали в середине мая. Тогда из его дома в Рублёво-Успенском оздоровительном комплексе пропали две пары дорогих часов Vacheron Constantin.

В начале июня правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который признался, что обокрал особняк, однако не подозревал, кому принадлежит коттедж, и взял то, что успел найти.

Примечательно, что вора изначально задержали по другой краже. Николай с подельником обносили особняк в том же районе. В поисках наживы грабители переплыли Москву-реку, однако после того, как их заметила охрана, вор не успел переплыть обратно и его задержали.

Напомним, после кражи в полицию обратилась супруга министра, которая рассказала, что неизвестный отжал оконную раму в их доме.

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Ломовицкий Валерий
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